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ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування "Байрактарів" і "Джавелінів" на полігоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) відпрацювали на полігоні "Широкий лан" нову тактику застосування безпілотників "Байрактарів" і протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін". Вони використовувалися в комплексі вночі і в умовах поганої видимості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ми придбали і отримали у партнерів в якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що значно збільшило військовий потенціал ЗСУ. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", - сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що на полігоні відпрацьовувалася нова тактика застосування безпілотників і ПТРК з урахуванням бойового досвіду в районі операції Об'єднаних сил (ООС). За його словами, "Байрактари" і "Джавеліни" застосовувалися в комплексі вночі і в умовах поганої видимості.

Фото: українські військові відпрацювали нову тактику застосування "Байрактарів" і "Джавелінів" (facebook.com/GeneralStaff.uа)

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступного року у Туреччині додатково буде закуплена нова партія "Байрактарів".

Відзначимо, в кінці жовтня ЗСУ вперше застосували на Донбасі "Байрактар" - безпілотник знищив знаряддя проросійських бойовиків.

Як повідомляло РБК-Україна, у Генштабі не виключили використання цих безпілотників в разі необхідності.

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Генштаб ВСУ