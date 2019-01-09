В Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Контрактник сухопутных войск будет получать в среднем 11,3 тыс. грн

Фонд денежного довольствия военнослужащих на 2019 год увеличен на 15,2 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления социального обеспечения и тарификации департамента финансов Министерства обороны Вячеслав Салахов, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, в 2019 году выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 тысяч гривен в месяц, отметил представитель Минобороны.

"Средний размер денежного довольствия в 2019 году контрактника сухопутных войск составит 11 тысяч 300 гривен. Младший офицер будет получать 15 тысяч 900 гривен", - сказал Салахов.

По его словам, первые выплаты повышенного денежного довольствия военнослужащие получат в феврале 2019 года.

"Первые выплаты военнослужащие получат в феврале 2019 году в виде денежного довольствия за январь 2019 года", - сообщил Салахов.

Как сообщало РБК-Украина, денежное обеспечение военнослужащих ВСУ повышено с 1 января 2019 года.

Ранее в материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" сообщалось о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным. "Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.