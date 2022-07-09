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ВСУ отбросили врага от Доломитного и сорвали попытку захвата Углегорской ТЭС, - Генштаб

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Киев, Суббота 09 июля 2022 07:54
ВСУ отбросили врага от Доломитного и сорвали попытку захвата Углегорской ТЭС, - Генштаб Фото: ВСУ сорвали попытку захвата Углегорской ТЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные пытались захватить территорию Углегорской ТЭС и продвинуться в районе Доломитного. ВСУ сорвали планы противника и вернули себе ранее занимаемые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции ВСУ недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении войска РФ ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка.

На Славянском направлении российская армия совершила артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового, также замечен авиаудар неподалеку от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Авиация противника нанесла авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

В Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

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