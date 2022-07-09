ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ відкинули ворога від Доломітного і зірвали спробу захоплення Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Субота 09 липня 2022 07:54
ЗСУ відкинули ворога від Доломітного і зірвали спробу захоплення Вуглегірської ТЕС, - Генштаб Фото: ЗСУ зірвали спробу захоплення Вуглегірської ТЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові намагалися захопити територію Вуглегірської ТЕС і просунутися в районі Доломітного. ЗСУ зірвали плани противника і повернули собі раніше займані позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському істотних змін діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань та Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку війська РФ ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П'ятигірське, Прудянка, Кутузівка.

На Слов'янському напрямку російська армія здійснила артилерійські обстріли поблизу Дібрівного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутися в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцева, Берестова та Клинового, також помічений авіаудар неподалік від спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Авіація противника завдала авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Генштаб ВСУ Війська РФ
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал