Наступление на Славянск захлебнулось, ВСУ отбивают штурмы: ситуация на фронте
Вооруженные силы Украины сегодня, 8 июля 2022 года, успешно отбивают штурмовые действия российской армии на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Волынское и Полесское направления
Белорусская армия ведет разведку, усиливает меры по противодействию беспилотникам. На территории этой страны продлено закрытие воздушного пространства над южной частью до 7 октября. Запрет на полеты гражданских самолетов действует с 24 февраля этого года.
Северское направление
Без особых изменений.
Харьковское направление
Противник пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяжье, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Перемога, Верхний.
Недалеко от Дементиевки украинские военные дважды отбили штурмовые действия и отбросили противника назад. Россияне нанесли авиаудар вблизи Петровки.
Славянское направление
Противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Червоного, Вернополья и Крестища.
Наступательные действия в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты отошли с потерями.
Краматорское направление
Противник вел обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.
Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям россиян в Верхнекаменском районе, чем заставили врага отойти от населенного пункта.
Бахмутское направление
Противник обстреливал украинские позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.
При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации россияне безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.
Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.
Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления
Продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.
Южнобужское направление
Силы противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили два российских командных пункта на Херсонском направлении.
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