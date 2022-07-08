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Наступление на Славянск захлебнулось, ВСУ отбивают штурмы: ситуация на фронте

Новина українською →
Киев, Пятница 08 июля 2022 18:59
Наступление на Славянск захлебнулось, ВСУ отбивают штурмы: ситуация на фронте Фото: украинские военные сдерживают наступление россиян (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины сегодня, 8 июля 2022 года, успешно отбивают штурмовые действия российской армии на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Белорусская армия ведет разведку, усиливает меры по противодействию беспилотникам. На территории этой страны продлено закрытие воздушного пространства над южной частью до 7 октября. Запрет на полеты гражданских самолетов действует с 24 февраля этого года.

Северское направление

Без особых изменений.

Харьковское направление

Противник пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяжье, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Перемога, Верхний.

Недалеко от Дементиевки украинские военные дважды отбили штурмовые действия и отбросили противника назад. Россияне нанесли авиаудар вблизи Петровки.

Славянское направление

Противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Червоного, Вернополья и Крестища.

Наступательные действия в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты отошли с потерями.

Краматорское направление

Противник вел обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям россиян в Верхнекаменском районе, чем заставили врага отойти от населенного пункта.

Бахмутское направление

Противник обстреливал украинские позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации россияне безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.

Южнобужское направление

Силы противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили два российских командных пункта на Херсонском направлении.

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