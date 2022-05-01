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Харьков трижды за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО

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Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 12:12
Харьков трижды за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО Фото: Харьков трижды за сутки обстреляли из артиллерии и РСЗО (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты за минувшие сутки трижды обстреляли Харьков. Враг наносил удары из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе", - написал Синегубов.

Он также сообщил, что спасатели Харьковской области ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, есть 1 пострадавший", - добавил Синєгубов.

Напомним, жилой массив Салтовка в Харькове сейчас под массированными обстрелами российских оккупантов. Поэтому жителей северных и восточных районов города просят не выходить из укрытий в течение дня.

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