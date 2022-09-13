ВСУ отбили восемь вражеских атак, россияне 70 раз запускали беспилотники на юге, - Генштаб

Россияне продолжают обстрелы украинских позиций вдоль линии соприкосновения, пытаются перегруппировывать свои войска на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. От авиационных и ракетных ударов, огня с вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцевое, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времевка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

В течение 13 сентября захватчики нанесли два ракетных, восемь авиационных ударов и провели 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. В рамках командно-штабного учения на полигоне "Брестский" Вооруженные силы Беларуси отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника с последующим его вытеснением за пределы страны.

На других направлениях россияне обстреливал инфраструктуру Украины из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковцы, Товстодубовое, Гудовое, Атинское и Стукаловка Сумской области;

- в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковцы, Товстодубовое, Гудовое, Атинское и Стукаловка Сумской области; на Харьковском направлении - Казачья Лопань, Барановка, Купянск;

- Казачья Лопань, Барановка, Купянск; на Краматорском направлении - Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорный, Верхнекаменское, Раздоловка, Григоровка и Закитное;

- Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорный, Верхнекаменское, Раздоловка, Григоровка и Закитное; на Бахмутском направлении - Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка;

- Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опытное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

- Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опытное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времевка;

- Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времевка; на Запорожском направлении - Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировка и Новополь.

На Южнобугском направлении враг обстрелял из артиллерии более 25 населенных пунктов. Он усиленно вел воздушную разведку беспилотника, совершив около 70 вылетов.

Кроме того, оккупационные войска продолжают мародерство. На участке трассы Старобельск - Луганск, в направлении на Луганск, зафиксировали около трехсот гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство машин с прицепами и загружены награбленным имуществом, а за рулем - российские военные. Похожая тенденция наблюдается также в населенных пунктах временно оккупированных территорий на юге.

В Пологах Запорожской области захватчики выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных их автомобили. В Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Генштаб также отмечает, что дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты. Также продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава врага. Среди россиян все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение в госпиталь и избежать участия в боевых действиях в Украине. Значительная часть военных не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

Украинские военные успешно отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцевое, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян. Также подтверждено уничтожение 11 сентября складов с боеприпасами оккупантов в районе города Херсон.