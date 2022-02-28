UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ВСУ отбили Волноваху, Мариуполь держится. Бердянск занят противником, - ОП

Автор: Владимир Костырин

Российские войска были выбиты из Волновахи в Донецкой области, куда заходили в воскресенье днем, но получили отпор от ВСУ. Мариуполь остается под контролем украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночной брифинг Алексея Арестовича.

"Волноваху занял противник сегодня (в воскресенье, 27 февраля, - Ред.), сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем", - рассказал он.

Также в ОП подтверждают, что город Бердянск в Запорожской области в настоящее время занято российскими оккупационными войсками.

"Бердянск занят противником, так не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там", - говорит он.

Ранее в вечерней сводке о ситуации на фронтах сообщалось, что войска России остановились на киевском направлении, и авиация ВСУ бьет по врагу.

Напомним, поздно вечером 27 февраля м.о. мэра Бердянска сообщил, что оккупанты захватили все админздания в городе.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольБердянскВолновахаВойна России против Украины