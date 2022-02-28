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ЗСУ відбили Волноваху, Маріуполь тримається. Бердянськ зайнято противником, - ОП

Автор: Володимир Костирін

Російські війська були вибиті з Волновахи в Донецькій області, куди заходили в неділю вдень, але отримали відсіч від ЗСУ. Маріуполь залишається під контролем українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічний брифінг Олексія Арестовича.

"Волноваху зайняв противник сьогодні (у неділю, 27 лютого, - Ред.), зосередив зусилля на місці основного удару, але завдяки контратаці Збройних Сил України Волноваху відбили. І там знаходяться зараз наші війська. Вони локалізують проблеми, які південніше Волновахи. Маріуполь тримається, жодних проблем", - розповів він.

Також в ОП підтверджують, що місто Бердянськ в Запорізькій області наразі зайняте російськими окупаційними військами.

"Бердянськ зайнятий противником, так не було наших військ. Місто взяло угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Зараз вони там", - говорить він.

Раніше у вечірньому зведенні про ситуацію на фронтах повідомлялося, що війська Росії зупинилися на київському напрямку, і авіація ЗСУ б'є по ворогу.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого в.о. мера Бердянська повідомив, що окупанти захопили всі адмінбудівлі у місті.

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МаріупольБердянськВолновахаВійна Росії проти України