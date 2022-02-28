Войска России остановились на киевском направлении. Авиация ВСУ бьет по врагу

Российские остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Противник полностью оставил движение на этом направлении, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику удары", - сказал Арестович.

По его словам, на черниговском и сумском направлениях наблюдается тишина. В Харьков противник пытался прорваться днем.