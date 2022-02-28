Войска России остановились на киевском направлении. Авиация ВСУ бьет по врагу
Фото: военные захватили несколько российских танков в Черниговской области facebook.com/GeneralStaff.ua)
Российские остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
"Противник полностью оставил движение на этом направлении, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику удары", - сказал Арестович.
По его словам, на черниговском и сумском направлениях наблюдается тишина. В Харьков противник пытался прорваться днем.
Ранее Арестович сообщил, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.