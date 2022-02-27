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Оккупанты захватили все админздания в Бердянске, - и.о. мэра

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Бердянск, Воскресенье 27 февраля 2022 22:49
Оккупанты захватили все админздания в Бердянске, - и.о. мэра Фото: Глава Бердянска покинул город (facebook com mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

И.о. мэра Бердянска Александр Свидло сообщил, что вынужден был вместе с оперативным штабом покинуть здание исполкома. В город зашли российские войска и предложили ему продолжить свою работу под контролем вооруженных людей, но он посчитал это неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение глава Бердянска в Facebook.

Он рассказал, что в Бердянске оккупационными российскими войсками захвачены все административные здания и исполком горсовета.

"Несколько часов назад мы с вами стали свидетелями того, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. Как только мне стало известно об этом факте, я постарался проинформировать всех жителей города, чтобы у вас была возможность укрыться в хранилищах.

До последнего момента я находился на своем рабочем месте, в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили, координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города.

Некоторое время назад в здание исполкома вошли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома", - сообщил Свидло.

Он добавил, что ему предложили работу под контролем вооруженных людей, но он отказался и покинул здание исполкома.

"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", - сообщил глава города.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ дал оперативную сводку по состоянию на вечер 27 февраля.

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