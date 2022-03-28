ВСУ отбили три атаки врага на Востоке и уничтожили 70 оккупантов
На востоке ликвидировали 70 оккупантов (GettyImages)
На Востоке российские войска три раза атаковали украинские позиции. В результате оккупанты понесли серьезные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
Сообщается, что сегодня, 28 марта, на Востоке российские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников.
Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:
- личного состава - до 70;
- танков - 7;
- БМП - 4;
- БПЛА - 2.
Ранее мы сообщали, что украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов.
Также мы писали, что в ВСУ рассказали о сбитой вражеской авиации за сутки.
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