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ВСУ отбили три атаки врага на Востоке и уничтожили 70 оккупантов

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 21:52
ВСУ отбили три атаки врага на Востоке и уничтожили 70 оккупантов На востоке ликвидировали 70 оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Востоке российские войска три раза атаковали украинские позиции. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Сообщается, что сегодня, 28 марта, на Востоке российские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников.

Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

  • личного состава - до 70;
  • танков - 7;
  • БМП - 4;
  • БПЛА - 2.

Ранее мы сообщали, что украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов.

Также мы писали, что в ВСУ рассказали о сбитой вражеской авиации за сутки.

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