ЗСУ відбили три атаки ворога на Сході та знищили 70 окупантів
На Сході ліквідували 70 окупантів (GettyImages)
На Сході російські війська три рази атакували українські позиції. В результаті окупанти зазнали серйозних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угрупування "Схід".
Повідомляється, що сьогодні, 28 березня, на Сході російські війська 3 рази атакували позиції українських захисників.
Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці, а саме:
- особового складу - до 70;
- танків - 7;
- БМП - 4;
- БПЛА - 2.
Раніше ми повідомляли, що українські воїни на Сході за день знищили 130 окупантів.
Також ми писали, що у ЗСУ розповіли про збиту ворожу авіацію за добу.
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