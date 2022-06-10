ВСУ отбили штурм россиян на трех направлениях, бой за Северодонецк продолжается, - Гайдай

По его словам, боевые действия также продолжаются в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

Так, россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Ныркового и Николаевки, но украинские военные нанесли им огневого поражения - оккупанты с потерями отошли. Правда, там разрушено еще девять домов.

Кроме того, был отражен вражеский штурм и на северо-западной окраине Тошковки.

Вместе с тем, зафиксированы разрушения 15 домов в Орехово, шестерых - во Врубовке, четырех - в Лисичанске, еще четырех - в Горном. Серьезным разрушениям подвергся поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

Гайдай рассказал, что в итоге, за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.

Также подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, вчера российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте".

Также российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.

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