RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ відбили штурм росіян на трьох напрямках, бій за Сєверодонецьк триває, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці відбили штурм російських військ на трьох напрямках. Разом з тим бій за Сєвєродонецьк продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, бойові дії також тривають в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки та українські воїни завдали їм вогневого ураження - окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.

Крім того, було відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Разом з тим, зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох - у Врубівці, чотирьох - в Лисичанську, ще чотирьох - у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

Гайдай розповів, що в підсумку, за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Також підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті".

Також російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькДонбасЛуганская ОГА