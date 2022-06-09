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Оккупанты полностью уничтожили один из символов Северодонецка

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Северодонецк, Четверг 09 июня 2022 22:32
Оккупанты полностью уничтожили один из символов Северодонецка Фото: уничтожен Ледовый дворец (Сергей Гайдай facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ледовый дворец был одним из символов Северодонецка.

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные - почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка... Вдребезги", - написал он.

Ледовый дворец был построен в Северодонецке еще в 1975 году. Он размещался в центральной части города. Дворец был рассчитан на 5000 зрителей.

Напомним, оккупанты обстреливают Лисичанск, что в Луганской области, из крупного калибра, опасно находиться даже в укрытиях.

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