ВСУ отбили штурм на Долгенькое и Долину, бои продолжаются, - Генштаб

ВСУ отбили штурм Долгенького и Долины. Оккупанты готовятся к штурмовым действиям для дальнейшего наступления в направлении Изюм – Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.

Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.

Войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое и Ивановка.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Довгенькое и Маяк.

На Краматорском направлении оккупанты активных действий не вели, совершали обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого. Также противником наносились ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания наших войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Белогорка, Новоданиловка и Каменское. Также войска РФ нанесли авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовали БПЛА.