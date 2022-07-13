ЗСУ відбили штурм на Довгеньке та Долину, бої тривають, - Генштаб

ЗСУ відбили штурм Довгенького і Долини. Окупанти готуються до штурмових дій для подальшого наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках в підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання щодо посилення охорони білорусько-українського кордону, проведена ротація частини особового складу і техніки.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку склад і положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ з мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного і Східного військових округів. Основні зусилля зосереджені на обороні.

Війська РФ обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Нове та Іванівка.

На Слов'янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Довгеньке та Маяк.

На Краматорському напрямку окупанти активних дій не вели, здійснювали обстріли зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецького. Також противником наносилися ракетно-авіаційні удари по Торецьку і Райському та авіаудари неподалік від Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (коксохімічний завод), Веселе, Мар'їнка Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогірка, Новоданилівка та Кам'янське. Також війська РФ завдали авіаційних ударів неподалік Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, щоб перешкодити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котлярове, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбаки. Для коригування вогню долучили БПЛА.