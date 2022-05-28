ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются бои

Бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На 3 локациях продолжаются бои", - сказано в сообщении.
Отмечается, что воины ВСУ уничтожили:
При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях за сутки.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск Донецкой области. Для этого оккупанты перебрасывают вооружение по железной дороге.
Также мы писали, что российские оккупанты закрепляются на захваченных рубежах в Лимане Донецкой области.
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