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Бои за Лиман. Оккупанты закрепляются на занятых в городе рубежах

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Донбасс, Суббота 28 мая 2022 18:48
Бои за Лиман. Оккупанты закрепляются на занятых в городе рубежах Фото: оккупанты закрепляются на занятых в Лимане рубежах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты закрепляются на захваченных рубежах в Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на вечер субботы, 28 мая.

"На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман", - говорится в сообщении.

Военные также добавляют, что самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва в Лиманском районе.

Бои за Лиман. Оккупанты закрепляются на занятых в городе рубежах

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что российские войска захватили большую часть Лимана (Донецкая область). Украинские силы отступили на укрепленные позиции.

Напомним, что российские оккупанты захватили село в Бахмутском районе.

Напомним, ранее на этой неделе российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области.

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