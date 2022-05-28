ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі: продовжуються бої

Бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ у районі Донецької та Луганської областей. Продовжуються бойові дії на декількох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил.
"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях продовжуються бої", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що воїни ЗСУ знищили:
При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях за добу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ на Донеччині. Для цього окупанти перекидають озброєння залізницею.
Також ми писали, що російські окупанти закріплюються на захоплених рубежах у Лимані на Донеччині.
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