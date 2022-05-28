ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі: продовжуються бої

Бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ у районі Донецької та Луганської областей. Продовжуються бойові дії на декількох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил.

При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях за добу.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях продовжуються бої", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ на Донеччині. Для цього окупанти перекидають озброєння залізницею.

Також ми писали, що російські окупанти закріплюються на захоплених рубежах у Лимані на Донеччині.

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