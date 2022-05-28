Войска РФ хотят возобновить наступление на Славянск: производятся поставки вооружения
Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск Донецкой области. Для этого оккупанты перебрасывают вооружение по железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает перекидывание вооружения и военной техники по железной дороге", - сказано в сообщении Генштаба.
При этом отмечается, что вооружение с территории РФ перебрасывается в район Купянска Харьковской области.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные пытаются восстановить железнодорожное сообщение на временно оккупированных территориях Харьковской области. Привлекли к работам подразделения железнодорожной бригады.
Также мы писали, что по состоянию на утро 27 мая 2022 года российские войска возобновили наступление на Славянск (Донецкая область). Также активное наступление продолжается на Донецком направлении.
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