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ВСУ отбили ряд штурмов под Бахмутом и не дали захватить Углегорскую ТЭС, - сводка Генштаба

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Суббота 16 июля 2022 18:28
ВСУ отбили ряд штурмов под Бахмутом и не дали захватить Углегорскую ТЭС, - сводка Генштаба Фото: ВСУ отбили ряд штурмов под Бахмутом и не дали захватить Углегорскую ТЭС (Getty Images )
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины противодействовали наступательным и штурмовым действиями российских войск на Бахмутском направлении. Также защитники не дали россиянам установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не зафиксировано. Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны оккупанты обстреляли позиции украинских войск неподалеку Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне осуществляют перегруппировку подразделений для дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Оккупанты осуществили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, Богородичное, Великая Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанесли авиаудары вблизи Мосьпаново и Богородичного.

На Славянском и Бахмутском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает задействовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии соприкосновения.

Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорный, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и других. Оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Россияне не добились успеха - украинские военные заставили их отойти.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельське, Времовка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Ольгевское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают осуществлять обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии соприкосновения. Наносили авиационные удары в районе Потемкино. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Напомним, 15 июля украинские военные ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 38 тысяч военных.

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