ВСУ отбили ряд наступлений и обезвредили разведгруппы российских войск на востоке, - Генштаб

Россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также ВСУ обезвредили разведгруппы оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 8 августа украинские военные ликвидировали еще 300 российских солдат и сбили вражеский вертолет. Всего Россия в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми.

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