Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне уже 42 640 своих военных (wikipedia.org)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42640 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1817 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 964 (+4) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 133 (+1) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 193 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 757 (+3),
- крылатые ракеты - 185 (+3),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
- специальная техника - 87 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки на южном направлении уничтожили более 20 солдат армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.
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