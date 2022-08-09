Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42640 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем - 964 (+4) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+1) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 757 (+3),

крылатые ракеты - 185 (+3),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника - 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки на южном направлении уничтожили более 20 солдат армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.

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