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Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян

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Украина, Вторник 09 августа 2022 09:13
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян Фото: Россия потеряла в войне уже 42 640 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 964 (+4) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+1) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 757 (+3),
  • крылатые ракеты - 185 (+3),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальная техника - 87 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки на южном направлении уничтожили более 20 солдат армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.

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Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
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