ЗСУ відбили низку наступів і знешкодили розвідгрупи російських військ на сході, - Генштаб

Росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ЗСУ знешкодили розвідгрупи окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 8 серпня українські військові ліквідували ще 300 російських солдатів і збили ворожий гелікоптер. Загалом Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.

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