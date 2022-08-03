ВСУ отбили попытки продвижения россиян в направлениях Марьинки и Белогорки, - Генштаб

Российские войска пытались вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские бойцы дали им достойный отпор. Также защитники отбили попытки продвижения оккупантов в направлении Белогорки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Враг деморализован тотальным сопротивлением украинского народа. Командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в войне.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Напомним, 2 августа украинские военные уничтожили еще 180 россиян, а также сбили 6 крылатых ракет. В целом армия страны-агрессора за время полномасштабной войны против Украины потеряла 41 350 своих солдат.

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