Шесть крылатых ракет и 180 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне уже 41 350 своих военных убитыми (Getty Images)
ВСУ за сутки уничтожили еще 180 оккупантов, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В целом россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 41350 (+180) человек ликвидировано,
- танков - 1774 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 4022 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 939 (+3) ед,
- РСЗО - 259 (+0) ед,
- средства ПВО - 118 (+1) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 740 (+1),
- крылатые ракеты - 180 (+6),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8) ед,
- специальная техника - 83 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
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