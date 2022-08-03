Шесть крылатых ракет и 180 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне уже 41 350 своих военных убитыми (Getty Images)

ВСУ за сутки уничтожили еще 180 оккупантов, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В целом россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.