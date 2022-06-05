ВСУ отбили полсотни атак врага на Донбассе за неделю: продолжаются бои

Украинские военные отразили 56 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях за неделю. На нескольких локациях идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что воины ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе уничтожили 18 танков, 34 артиллерийские системы, 48 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники. При этом подразделения ПВО сбили два вражеских боевых вертолета Ка-52, две крылатые ракеты и 16 БПЛА противника. За эти сутки украинцы отбили 7 атак войск РФ и уничтожили 20 единиц военной техники, среди которой: 4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

1 вертолет;

1 БПЛА.