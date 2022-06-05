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ВСУ отбили полсотни атак врага на Донбассе за неделю: продолжаются бои

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Воскресенье 05 июня 2022 22:23
ВСУ отбили полсотни атак врага на Донбассе за неделю: продолжаются бои Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные отразили 56 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях за неделю. На нескольких локациях идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что воины ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе уничтожили 18 танков, 34 артиллерийские системы, 48 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.

При этом подразделения ПВО сбили два вражеских боевых вертолета Ка-52, две крылатые ракеты и 16 БПЛА противника.

За эти сутки украинцы отбили 7 атак войск РФ и уничтожили 20 единиц военной техники, среди которой:

  • 4 танка;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 3 единицы автомобильной техники;
  • 1 вертолет;
  • 1 БПЛА.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области Сичеславские десантники уничтожили боевой вертолет РФ Ка-52 при помощи ПЗРК "Игла".

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