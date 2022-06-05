ЗСУ відбили півсотні атак ворога на Донбасі за тиждень: продовжуються бої
Українські військові відбили 56 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях за тиждень. На кількох локаціях тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
Зазначається, що воїни ЗСУ під час бойових дій на Донбасі знищили 18 танків, 34 артилерійські системи, 48 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки.
При цьому підрозділи ППО збили два ворожі бойові вертольоти Ка-52, дві крилаті ракети та 16 БПЛА противника.
Цієї доби українці відбили 7 атак військ РФ і знищили 20 одиниць військової техніки, серед якої:
- 4 танки;
- 3 артилерійські системи;
- 8 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 1 гелікоптер;
- 1 БПЛА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Донецькій області Січеславські десантники знищили бойовий гелікоптер РФ Ка-52 за допомогою ПЗРК "Ігла".
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