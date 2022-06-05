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ЗСУ відбили півсотні атак ворога на Донбасі за тиждень: продовжуються бої

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Неділя 05 червня 2022 22:23
ЗСУ відбили півсотні атак ворога на Донбасі за тиждень: продовжуються бої Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові відбили 56 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях за тиждень. На кількох локаціях тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Зазначається, що воїни ЗСУ під час бойових дій на Донбасі знищили 18 танків, 34 артилерійські системи, 48 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки.

При цьому підрозділи ППО збили два ворожі бойові вертольоти Ка-52, дві крилаті ракети та 16 БПЛА противника.

Цієї доби українці відбили 7 атак військ РФ і знищили 20 одиниць військової техніки, серед якої:

  • 4 танки;
  • 3 артилерійські системи;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 3 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 гелікоптер;
  • 1 БПЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Донецькій області Січеславські десантники знищили бойовий гелікоптер РФ Ка-52 за допомогою ПЗРК "Ігла".

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