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ВСУ отбили у оккупантов территории размером с Данию, - ISW

Фото: ВСУ отбили у оккупантов территории размером с Данию (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ каждый день работают над тем, чтобы полностью выгнать оккупантов с нашей земли. Украинские воины уже отбили у россиян территории размером с Данию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что с тех пор, как РФ возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, она захватила около 450,84 км квадратных новой территории, что примерно равно площади Андорры.

"Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь, котороя больше Дании", - проинформировали в ISW.

В Институте изучения войны также добавили, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации.

Напомним, украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины на востоке "приземлили" три воздушные цели. Подразделения ПВО сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов.

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Война России против Украины