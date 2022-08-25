ВСУ отбили у оккупантов территории размером с Данию, - ISW

Аналитики отмечают, что с тех пор, как РФ возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, она захватила около 450,84 км квадратных новой территории, что примерно равно площади Андорры.

"Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь, котороя больше Дании", - проинформировали в ISW.

В Институте изучения войны также добавили, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации.