Авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, - ОК "Юг"

Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Нашей авиацией нанесено 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке", - отметили военные.

Так, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.

Благодаря действиям ВСУ вражеское войско "похудело" на:

12 солдат;

3 единицы бронированной автотехники;

склад боеприпасов.

"Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы", - добавили в ОК "Юг".