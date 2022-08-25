Авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, - ОК "Юг"
Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке", - отметили военные.
Так, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.
Благодаря действиям ВСУ вражеское войско "похудело" на:
- 12 солдат;
- 3 единицы бронированной автотехники;
- склад боеприпасов.
"Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, ВСУ 24 августа на востоке "приземлили" три воздушные цели. Подразделения ПВО сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов.
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