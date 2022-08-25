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Авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, - ОК "Юг"

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Четверг 25 августа 2022 02:45
Авиация ударила по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, - ОК "Юг" Фото: ВСУ ударили по Каховскому мосту и уничтожили склад оккупантов (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 4 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке", - отметили военные.

Так, ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач атакован Каховский мост. Сейчас результаты попаданий уточняются.

Благодаря действиям ВСУ вражеское войско "похудело" на:

  • 12 солдат;
  • 3 единицы бронированной автотехники;
  • склад боеприпасов.

"Поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, ВСУ 24 августа на востоке "приземлили" три воздушные цели. Подразделения ПВО сбили два вертолета и беспилотник российских оккупантов.

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