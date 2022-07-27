ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, оккупанты пытались обнаружить наши позиции, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на Краматорском и Бахматском направлениях. Украинские военные также обезвредили группу россиян, которые пытались разоблачить позиции наших войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

существенных изменений не зафиксировано. На Северском направлении подразделения россиян обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и беспилотник.

подразделения россиян обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и беспилотник. На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ. Значительное внимание враг уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии.

оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ. Значительное внимание враг уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии. На Харьковском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщова, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалеевка, Питомник.

россияне осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщова, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалеевка, Питомник. На Славянском направлении задействовали артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополье, Краснополье, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

задействовали артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополье, Краснополье, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки. В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытались обнаружить позиции украинских войск. Безуспешно. Группа обезврежена.

На Донецком направлении оккупанты штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

оккупанты штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут. На Краматорском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы у Кривой Луки, Спорного, Григоровки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанесли авиационный удар неподалеку Серебрянки. Вели штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понесли потери и отошли.

россияне совершили артиллерийские обстрелы у Кривой Луки, Спорного, Григоровки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанесли авиационный удар неподалеку Серебрянки. Вели штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понесли потери и отошли. На Бахмутском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

захватчики обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского. При этом украинские военные отбили вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка - Соледар и Роты - Семигорье. Противники отошли с потерями.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.

враг активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского. На Южнобугском направлении оккупанты обороняются и пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Враг обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токареве, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котляреве и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку Любомировки и Новониколаевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка россиян продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. Сейчас вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Отмечается, что оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институтов. Ответственность россиян, которые останутся живы, неизбежна.

Украинские подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Врагу все труднее пополнять потери, особенно в живой силе.