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ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, оккупанты пытались обнаружить наши позиции, - Генштаб

ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, оккупанты пытались разоблачить наши позиции
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на Краматорском и Бахматском направлениях. Украинские военные также обезвредили группу россиян, которые пытались разоблачить позиции наших войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.
  • На Северском направлении подразделения россиян обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и беспилотник.
  • На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ. Значительное внимание враг уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии.
  • На Харьковском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщова, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалеевка, Питомник.
  • На Славянском направлении задействовали артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополье, Краснополье, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.
  • В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытались обнаружить позиции украинских войск. Безуспешно. Группа обезврежена.
  • На Донецком направлении оккупанты штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.
  • На Краматорском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы у Кривой Луки, Спорного, Григоровки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанесли авиационный удар неподалеку Серебрянки. Вели штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понесли потери и отошли.
  • На Бахмутском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.
  • При этом украинские военные отбили вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка - Соледар и Роты - Семигорье. Противники отошли с потерями.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.
  • На Южнобугском направлении оккупанты обороняются и пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Враг обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токареве, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котляреве и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку Любомировки и Новониколаевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка россиян продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. Сейчас вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Отмечается, что оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институтов. Ответственность россиян, которые останутся живы, неизбежна.

Украинские подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Врагу все труднее пополнять потери, особенно в живой силе.

Напомним, количество уничтоженных украинскими военными оккупантов превысило 40 тысяч. За прошлые сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских захватчиков.

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Генштаб ВСУ