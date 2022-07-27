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Количество уничтоженных российских оккупантов превысило 40 000, - Генштаб

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Украина, Среда 27 июля 2022 09:34
Количество уничтоженных российских оккупантов превысило 40 000, - Генштаб Фото: Россия потеряла уже более 40 тысяч своих военных в войне (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ уничтожили еще 200 российских военных за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабной войны вражеская армия уже потеряла 40 070 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40070 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1738 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 883 (+3) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),
  • крылатые ракеты - 174 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
  • специальная техника - 75 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Напомним, за минувшие сутки на южных рубежах украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику русских.

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