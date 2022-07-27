Количество уничтоженных российских оккупантов превысило 40 000, - Генштаб
Фото: Россия потеряла уже более 40 тысяч своих военных в войне (Getty Images)
ВСУ уничтожили еще 200 российских военных за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабной войны вражеская армия уже потеряла 40 070 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 40070 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1738 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 883 (+3) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),
- крылатые ракеты - 174 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
- специальная техника - 75 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Напомним, за минувшие сутки на южных рубежах украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику русских.
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