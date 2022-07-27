ЗСУ відбили декілька ворожих штурмів, окупанти намагалися викрити наші позиції, - Генштаб

Збройні сили України відбили штурми окупантів на Краматорському та Бахматському напрямках. Українські військові також знешкодили групу росіян, які намагалися викрити позиції наших військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

суттєвих змін не зафіксовано. На Сіверському напрямку підрозділи росіян обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Ворог задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та безпілотник.

підрозділи росіян обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівку Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Ворог задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та безпілотник. На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування підрозділів ЗСУ. Значну увагу ворог приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

окупанти ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування підрозділів ЗСУ. Значну увагу ворог приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії. На Харківському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник. На Слов’янському напрямку задіяли артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

задіяли артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагалися викрити позиції українських військ. Безуспішно. Група знешкоджена.

На Донецькому напрямку окупанти штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

окупанти штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут. На Краматорському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдали авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вели штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнали втрат та відійшли.

росіяни здійснили артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдали авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вели штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнали втрат та відійшли. На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

загарбники обстріляли з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського. При цьому українські ввійськові відбили ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка - Соледар і Роти - Семигір’я. Противники відійшли з втратами.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

ворог активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського. На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються та намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Ворог обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання росіян продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. Наразі поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Зазначається, що окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь - фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність росіян, які залишаться живі, неминуча.

Українські підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Ворогу все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі.