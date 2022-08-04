ВСУ отбили несколько вражеских наступлений, россияне пытались прорвать оборону у Марьинки, - Генштаб

Отмечается, что россияне сосредоточивают основные усилия на Востоке с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжают боевые действия для удержания временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
При этом сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Признаков создания наступательных группировок Вооруженных сил РФ и Белоруси не обнаружено.
Оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведовка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Великая Рыбица Сумской области с целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны. Вели воздушную разведку.
На Харьковском направлении захватчики осуществляли огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщова, Дементеевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка. Пытаются прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.
На Славянском направлении россияне применяют танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Долгенькое и Большая Камышеваха.
Попытки наступления оккупантов в районах Долины и Богородичного завершились крахом и бегством благодаря умелым действиям украинских защитников.
На Донецком направлении захватчики пытаются вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций применением танков, ствольной и реактивной артиллерии. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вели воздушную разведку беспилотниками.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.
На Бахмутском направлении россияне осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населенных пунктов для ударов задействовали авиацию.
Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не достиг и отошел. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из танков и различных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайловое и Красногоровка.
Захватчики совершили очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имели, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных наступательных действий не вели, совершают обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Нанесли авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытались прорвать оборону неподалеку Марьинки, понесли потери и отошли.
На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой ими территории.
Кроме этого, остается высокой интенсивность обстрелов из вооружения танков и артиллерии позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения. Не прекращается воздушная разведка беспилотниками.
Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща, Белый Колодец, Балка Хуторская и Ивановка.
Наступательные действия противника в районах Белогорки и Лозового украинские бойцы остановили и отогнали захватчиков назад.