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ВСУ отбили несколько вражеских наступлений, россияне пытались прорвать оборону у Марьинки, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили несколько вражеских наступлений, россияне пытались прорвать оборону у Марьинки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные отбили наступления оккупантов на нескольких направлениях. В частности, россияне пытались прорвать оборону неподалеку Марьинки, однако понесли потери и отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что россияне сосредоточивают основные усилия на Востоке с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжают боевые действия для удержания временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

При этом сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Признаков создания наступательных группировок Вооруженных сил РФ и Белоруси не обнаружено.
  • Оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведовка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Великая Рыбица Сумской области с целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны. Вели воздушную разведку.
  • На Харьковском направлении захватчики осуществляли огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщова, Дементеевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка. Пытаются прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.
  • На Славянском направлении россияне применяют танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Долгенькое и Большая Камышеваха.
  • Попытки наступления оккупантов в районах Долины и Богородичного завершились крахом и бегством благодаря умелым действиям украинских защитников.
  • На Донецком направлении захватчики пытаются вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций применением танков, ствольной и реактивной артиллерии. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вели воздушную разведку беспилотниками.
  • На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.
  • На Бахмутском направлении россияне осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населенных пунктов для ударов задействовали авиацию.
  • Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не достиг и отошел. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из танков и различных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайловое и Красногоровка.
  • Захватчики совершили очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имели, боевые действия продолжаются.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных наступательных действий не вели, совершают обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Нанесли авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытались прорвать оборону неподалеку Марьинки, понесли потери и отошли.
  • На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой ими территории.
  • Кроме этого, остается высокой интенсивность обстрелов из вооружения танков и артиллерии позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения. Не прекращается воздушная разведка беспилотниками.
  • Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща, Белый Колодец, Балка Хуторская и Ивановка.
  • Наступательные действия противника в районах Белогорки и Лозового украинские бойцы остановили и отогнали захватчиков назад.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 150 россиян и уничтожили полтора десятка танков. В общем страна-агрессор за время полномасштабной войны в Украине потеряла уже 41 500 своих солдат.

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Генштаб ВСУ