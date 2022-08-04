ВСУ отбили несколько вражеских наступлений, россияне пытались прорвать оборону у Марьинки, - Генштаб

Украинские военные отбили наступления оккупантов на нескольких направлениях. В частности, россияне пытались прорвать оборону неподалеку Марьинки, однако понесли потери и отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что россияне сосредоточивают основные усилия на Востоке с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжают боевые действия для удержания временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

При этом сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.