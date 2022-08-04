Полтора десятка танков и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне уже 41 500 своих военных убитыми (Getty Images)
ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полтора десятка танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1789 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 4026 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 946 (+7) ЕД,
- РСЗО - 260 (+1) ед,
- средства ПВО - 118 (+0) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2),
- крылатые ракеты - 182 (+2),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
- специальная техника - 83 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, что украинские бойцы в Чернобаевке уничтожили пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.
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