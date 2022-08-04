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Полтора десятка танков и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

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Украина, Четверг 04 августа 2022 09:12
Полтора десятка танков и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян Фото: Россия потеряла в войне уже 41 500 своих военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полтора десятка танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1789 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 4026 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 946 (+7) ЕД,
  • РСЗО - 260 (+1) ед,
  • средства ПВО - 118 (+0) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+2),
  • крылатые ракеты - 182 (+2),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
  • специальная техника - 83 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, что украинские бойцы в Чернобаевке уничтожили пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

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