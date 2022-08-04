Полтора десятка танков и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне уже 41 500 своих военных убитыми (Getty Images)

ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полтора десятка танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.