ЗСУ відбили декілька ворожих наступів, росіяни намагалися прорвати оборону біля Марʼїнки, - Генштаб

Зазначається, що росіяни зосереджують основні зусилля на Сході з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжують бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.
При цьому зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ознак створення наступальних угруповань Збройних сил РФ та Білорусі не виявлено.
Окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області з метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони. Вели повітряну розвідку.
На Харківському напрямку загарбники здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни застосовують танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.
Спроби наступу окупантів у районах Долини та Богородичного завершились крахом та втечею завдяки умілим діям українських захисників.
На Донецькому напрямку загарбники намагаються витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вели повітряну розвідку безпілотниками.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.
На Бахмутському напрямку росіяни здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяли авіацію.
Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мав та відійшов. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.
Загарбники здійснили чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не мали, бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активних наступальних дій не вели, здійснюють обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагалися прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнали втрат та відійшли.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ними території.
Окрім цього, залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка безпілотниками.
Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.
Наступальні дії противника у районах Білогірки та Лозового українські бійці зупинили та відігнали загарбників назад.