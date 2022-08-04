ЗСУ відбили декілька ворожих наступів, росіяни намагалися прорвати оборону біля Марʼїнки, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що росіяни зосереджують основні зусилля на Сході з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжують бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

При цьому зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.