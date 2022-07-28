ВСУ отбили наступление на Бахмут и заставили врага отступить, - Генштаб

В районе Бахмута оккупанты пытались улучшить тактическое положение, но штурмовые действия противника в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье ВСУ отбили и заставили оккупантов отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Войска противника сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск отмечается ведение воздушной разведки с помощью БПЛА.

На Северском направлении ФСБ РФ ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области, а также Товстодубового и Рясного в Сумской области.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишек.

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении войска РФ активных действий не вели, обстреляли из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки, а также нанесли авиаудар возле Серебрянки.

При штурме Вершины противник получил частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для подразделений армии РФ провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк, нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит перебрасывание дополнительных подразделений.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опросное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудару возле Новопетровки. Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка, оккупанты понесли потери и отошли.