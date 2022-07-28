ЗСУ відбили наступ на Бахмут і змусили ворога відступити, - Генштаб

В районі Бахмуту окупанти намагалися поліпшити тактичне становище, але штурмові дії противника в напрямках Клинове - Бахмут і Миронівський - Семигір'я ЗСУ відбили й змусили окупантів відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Війська противника зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України в Чорному морі.

На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій прибулих на ротацію підрозділів. З метою уточнення позицій наших військ відзначається ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА.

На Сіверському напрямку ФСБ РФ посилює контррозвідувальні заходи в прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області, а також Товстодубового та Рясного на Сумщині.

На Харківському напрямку зафіксовані артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочев, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік від російських Тишок.

На Слов'янському напрямку, окупанти вели штурмові дії в напрямках Довгеньке - Мазанівка та Пасіка - Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

На Краматорському напрямку війська РФ активних дій не вели, обстріляли з артилерії райони Закотного, Верхньокам'янського і Тетянівки, а також завдали авіаудару біля Серебрянки.

При штурмі Вершини противник отримав частковий успіх, закріплюється на південний схід від населеного пункту Вершина. Спроба просунутися в напрямку Володимирівка-Соледар і Стряпівка – Соледар завершилася для підрозділів армії РФ провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам'янка, Весела Долина, Кодема, Семигір'я та Нью-Йорк, завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на запорізькому напрямку здійснює перекидання додаткових підрозділів.

Артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір'я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлівки, Кам'янського та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

З метою сковування наших дій ворог веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної долини, Прибузького і Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське-Білогірка, окупанти зазнали втрат і відійшли.