ВСУ отбили 9 вражеских наступлений и продвигаются на Краматорском направлении, - Генштаб

Вооруженные силы отбили попытки наступления оккупантов в районах девяти населенных пунктов. Также украинские защитники имели тактический успех на Краматорском направлении и выбили врага с ранее занятых позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Россияне в течение 5 сентября совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.
Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцевое, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет.
На Северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
На других направлениях захватчики, задействуя имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:
На Южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.
При этом украинские военные отбили попытки наступления оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцевое и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили противника из ранее занятых им позиций.
В течение 5 сентября авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов оккупантов.
Также сообщается, что успешные действия украинских военных привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки россиян возобновить переброску войск через реку Днепр.
Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 49800 своих военных.
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