Минус 300 оккупантов и 19 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении. Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 49800 (+300) человек ликвидировано;

танков - 2068 (+19);

боевых бронированных машин - 4459 (+29);

артиллерийских систем - 1157 (+10);

РСЗО - 294 (+0);

средства ПВО - 156 (+0);

самолетов - 236 (+0);

вертолетов - 206 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 867 (+3);

крылатые ракеты - 205 (+2);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10);

специальной техники - 107 (+1).