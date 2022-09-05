Минус 300 оккупантов и 19 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 49800 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 2068 (+19);
- боевых бронированных машин - 4459 (+29);
- артиллерийских систем - 1157 (+10);
- РСЗО - 294 (+0);
- средства ПВО - 156 (+0);
- самолетов - 236 (+0);
- вертолетов - 206 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 867 (+3);
- крылатые ракеты - 205 (+2);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10);
- специальной техники - 107 (+1).
Напомним, ВСУ на юге уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов.
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