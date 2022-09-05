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Минус 300 оккупантов и 19 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 08:47
Минус 300 оккупантов и 19 танков: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 5 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 49800 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 2068 (+19);
  • боевых бронированных машин - 4459 (+29);
  • артиллерийских систем - 1157 (+10);
  • РСЗО - 294 (+0);
  • средства ПВО - 156 (+0);
  • самолетов - 236 (+0);
  • вертолетов - 206 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 867 (+3);
  • крылатые ракеты - 205 (+2);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10);
  • специальной техники - 107 (+1).

Напомним, ВСУ на юге уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов.

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