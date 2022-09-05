ЗСУ відбили 9 ворожих наступів і просуваються на Краматорському напрямку, - Генштаб

Збройні сили відбили спроби наступу окупантів в районах дев'яти населених пунктів. Також українські захисники мали тактичний успіх на Краматорському напрямку і вибили ворога з раніше зайнятих позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Росіяни протягом 5 вересня здійснили понад 40 обстрілів з РСЗО та понад 25 авіаційних ударів задля ураження військових та цивільних об’єктів на території України.
Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках значних змін немає.
На Сіверському напрямку під обстріли потрапили прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
На інших напрямках загарбники, задіюючи наявні засоби вогневого ураження, продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:
На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджуються на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжували обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.
При цьому українські військові відбили спроби наступу окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили противника з раніше зайнятих ним позицій.
Протягом 5 вересня авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів окупантів.
Також повідомляється, що успішні дії українських військових призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби росіян відновити перекидання військ через річку Дніпро.
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 49800 своїх військових.
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