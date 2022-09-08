ВСУ отбили 9 вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области, - Генштаб

Украинские военные отбили вражеские атаки в районе девяти населенных пунктов. Тем временем у российских оккупантом проблемы с логистическим обеспечением на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне постоянно ведут воздушную разведку беспилотниками, продолжают принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.
В течение 8 сентября оккупанты нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории из воздушного пространства и территории страны.
На других направлениях захватчики продолжили огневое поражение по военным и гражданским объектам:
В результате успешных действий партизанского движения, во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, подразделения противника имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.
Для противодействия утечке информации о перемещении вражеских подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное Вооруженные силы РФ усилили фильтрационные меры.
Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения россиян. Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
В течение 8 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводних опорных пунктов, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса оккупантов.
Подразделения ПВО украинских войск уничтожили два беспилотника противника. Потери врага уточняются.
Напомним, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.
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