ЗСУ відбили 9 ворожих атак, росіяни мають проблеми з логістикою в Херсонській області, - Генштаб

Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку безпілотниками, продовжують вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом 8 вересня окупанти завдали:

4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;

15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки.

10 обстрілів з РСЗО "Град" та "Ураган" по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін немає. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. При цьому зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території країни.

На інших напрямках загарбники продовжили вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

- в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області; на Харківському напрямку - велись обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

- велись обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку - атакували Слов’янськ, Вірнопілля, Долину, Краснопілля та Нову Дмитрівку;

- атакували Слов’янськ, Вірнопілля, Долину, Краснопілля та Нову Дмитрівку; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

- в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

- в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе; на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

- в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

- в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка; на Запорізькому напрямку - поблизу Новоандріївки, Новополя і Времівки;

- поблизу Новоандріївки, Новополя і Времівки; на Південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

Внаслідок успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, підрозділи противника мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Задля протидії витоку інформації про переміщення ворожих підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне Збройні сили РФ посилили фільтраційні заходи.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування росіян. Українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Протягом 8 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси окупантів.

Підрозділи ППО українських військ знищили два безпілотники противника. Втрати ворога уточнюються.