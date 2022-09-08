ЗСУ відбили 9 ворожих атак, росіяни мають проблеми з логістикою в Херсонській області, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки в районі дев'яти населених пунктів. Тим часом російські окупанти мають проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку безпілотниками, продовжують вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.
Протягом 8 вересня окупанти завдали:
На Волинському та Поліському напрямках значних змін немає. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. При цьому зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території країни.
На інших напрямках загарбники продовжили вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:
Внаслідок успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, підрозділи противника мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
Задля протидії витоку інформації про переміщення ворожих підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне Збройні сили РФ посилили фільтраційні заходи.
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування росіян. Українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
Протягом 8 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси окупантів.
Підрозділи ППО українських військ знищили два безпілотники противника. Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.
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