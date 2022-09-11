ВСУ отбили 10 вражеских атак, россияне покинули свои позиции в Херсонской области, - Генштаб

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов. Кроме того, оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Россияне ведут воздушную разведку, продолжают огневое поражение позиций украинских подразделений, пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.
При этом сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории нашей страны. В течение 11 сентября оккупанты нанесли 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
На других направлениях захватчики обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
Россияне продолжают совершать террористические действия и размещает своих военных в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых. Вокруг здания оккупанты разместили около 10 единиц военной техники.
Силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорськ, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.
Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты от захватчиков. В Херсонской области враг также отошел со своих позиций в некоторых населенных пунктах. Из-за больших потерь в живой силе россияне выгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.
В течение 11 сентября для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Было поражено четыре скопления живой силы и военной техники врага и один зенитный ракетный комплекс. Потери противника уточняются.
Напомним, украинские защитники освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.
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