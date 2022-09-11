ВСУ отбили 10 вражеских атак, россияне покинули свои позиции в Херсонской области, - Генштаб

Россияне ведут воздушную разведку, продолжают огневое поражение позиций украинских подразделений, пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.

При этом сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории нашей страны. В течение 11 сентября оккупанты нанесли 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На других направлениях захватчики обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;

- в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области; на Харьковском направлении - Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементеевка, Слатино, Большие Проходы, Борщова, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;

- Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементеевка, Слатино, Большие Проходы, Борщова, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов; на Славянском направлении - Славянск и Стелла;

- Славянск и Стелла; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздолевка;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Роздолевка; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;

- в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное; на Авдеевском направлении атакам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;

атакам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское;

- в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское; на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Равнополь.

- в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Равнополь. на Южнобугском направлении пострадали районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Муравьевки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупарево, Мирного и Софиевки.

Россияне продолжают совершать террористические действия и размещает своих военных в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых. Вокруг здания оккупанты разместили около 10 единиц военной техники.

Силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорськ, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты от захватчиков. В Херсонской области враг также отошел со своих позиций в некоторых населенных пунктах. Из-за больших потерь в живой силе россияне выгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.

В течение 11 сентября для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла пять ударов. Было поражено четыре скопления живой силы и военной техники врага и один зенитный ракетный комплекс. Потери противника уточняются.