ЗСУ відбили 10 ворожих атак, росіяни покинули свої позиції у Херсонській області, - Генштаб

Українські військові відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів. Окрім того, окупанти відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Росіяни ведуть повітряну розвідку, продовжують вогневе ураження позицій українських підрозділів, намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.
При цьому зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території нашої країни. Протягом 11 вересня окупанти завдали 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
На інших напрямках загарбники обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
Росіяни продовжують вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військових в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених. Навколо будівлі окупанти розмістили близько 10 одиниць військової техніки.
Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.
Українські захисники продовжують звільняти населені пункти від загарбників. В Херсонській області ворог також відійшов зі своїх позицій у деяких населених пунктах. Через великі втрати у живій силі росіяни вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.
Протягом 11 вересня для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Було уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки ворога та один зенітний ракетний комплекс. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, українські захисники звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.
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