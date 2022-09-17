ВСУ освобождают села на Донбассе, идут бои: обновлена карта войны

Обновлена карта войны в Украине на 17 сентября. Украинские военные освобождают от оккупантов села на Донбассе, бевые действия продолжаются у ряда населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

Обновленная геолокация фиксирует, что украинские бойцы взяли под контроль левый берег Купянска (Харьковская область). Таким образом город теперь полностью под контролем Украины.

По новым данным карты, ВСУ освободили населенные пункты Диброва и Щурово. Но, следует отметить, что официального подтверждения от Генштаба пока не было.

Но немало важен тот факт, что в случае подтверждения успехов наших бойцов, удерживание Лимана и Ямполя все больше становится для российских войск проблемой, которые вскоре могут столкнуться со сложным выбором по защите того или иного населенного пункта, стратегически важного в их желании "захватить весь Донбасс".

Тем временем на Бахмутском направлении бои продолжаются у Белогоровки, Спорного, Соледара, Бахмута и Курдюмовки.

Вместе с тем на Авдеевском направлении российским войскам удалось продвинуться вплотную к Красногоровке.

Что касается южного фронта. Подробностей немного - Запорожское направление продолжается оперативная "тишина", а на Херсонском продолжаются боевые действия возле Правдиного и на Ингулецком плацдарме.

Напомним, сегодня сообщалось, что наши военные подняли флаг Украины над Дибровой и Щурово Донецкой области.

По аналитическим данным ISW, украинские силы продвинулись в сторону Правдиного Херсонской области и маневрируют сразу в трех районах региона.

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