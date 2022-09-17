ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Новость на русском →
Україна, Субота 17 вересня 2022 13:49
ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни Фото: оновлена карта війни в Україні на 17 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оновлена карта війни в Україні на 17 вересня. Українські військові звільняють від окупантів села на Донбасі. Бойові дії продовжуються біля низки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Так, оновлена геолокація фіксує, що українські бійці взяли під контроль лівий берег Куп'янська (Харківська область). Таким чином, місто тепер повністю під контролем України.

За новими даними карти, ЗСУ звільнили населені пункти Діброва та Щурове. Але. слід зазначити, що офіційного підтвердження від Генштабу поки не було.

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Але не мало важливим є той факт, що у разі підтвердження успіхів наших бійців, утримання Лимана та Ямполя все більше стає для російських військ проблемою, які невдовзі можуть зіткнутися зі складним вибором щодо захисту того чи іншого населеного пункту, які є стратегічно важливими у їх бажанні "взяти весь Донбас".

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Тим часом на Бахмутському напрямку бої тривають біля Білогорівки, Спірного, Соледару, Бахмута та Курдюмівки.

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Разом з тим на Авдіївському напрямку російським військам вдалося просунутися впритул до Красногорівки.

Щодо південного фронту. Подробиць не багато - Запорізький напрямок триває оперативна "тиша", а на Херсонському тривають бойові дії біля Правдиного та на Інгулецькому плацдармі.

ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що наші військові підняли прапор України над Дібровою і Щурове Донецької області.

Додамо, за аналітичними даними ISW, українські сили просунулися в бік Правдиного Херсонської області та маневрують одразу у трьох районах регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки