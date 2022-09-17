ЗСУ звільняють села на Донбасі, йдуть бої: оновлена карта війни

Оновлена карта війни в Україні на 17 вересня. Українські військові звільняють від окупантів села на Донбасі. Бойові дії продовжуються біля низки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

Так, оновлена геолокація фіксує, що українські бійці взяли під контроль лівий берег Куп'янська (Харківська область). Таким чином, місто тепер повністю під контролем України.

За новими даними карти, ЗСУ звільнили населені пункти Діброва та Щурове. Але. слід зазначити, що офіційного підтвердження від Генштабу поки не було.

Але не мало важливим є той факт, що у разі підтвердження успіхів наших бійців, утримання Лимана та Ямполя все більше стає для російських військ проблемою, які невдовзі можуть зіткнутися зі складним вибором щодо захисту того чи іншого населеного пункту, які є стратегічно важливими у їх бажанні "взяти весь Донбас".

Тим часом на Бахмутському напрямку бої тривають біля Білогорівки, Спірного, Соледару, Бахмута та Курдюмівки.

Разом з тим на Авдіївському напрямку російським військам вдалося просунутися впритул до Красногорівки.

Щодо південного фронту. Подробиць не багато - Запорізький напрямок триває оперативна "тиша", а на Херсонському тривають бойові дії біля Правдиного та на Інгулецькому плацдармі.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що наші військові підняли прапор України над Дібровою і Щурове Донецької області.

Додамо, за аналітичними даними ISW, українські сили просунулися в бік Правдиного Херсонської області та маневрують одразу у трьох районах регіону.

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