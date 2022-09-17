ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наши бойцы подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе (видео)

Новина українською →
Диброва, Суббота 17 сентября 2022 10:32
Наши бойцы подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе (видео) Фото: военные подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе (видео)
Автор: Мария Кучерявец

Наши защитники подняли украинский флаг в селах Диброва и Щурово Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Поднимаем флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами", - заявил военный на видео.

Примечательно, что на карте Deepstatemap сейчас это село обозначено как "серая зона".

Наши бойцы подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе (видео)

Также стало известно и о поднятии украинского флага в курортном поселке Щурово в Донецкой области. Об этом сообщает опять же "Оперативный ВСУ", а также еще и журналист Денис Казанский.

Наши бойцы подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе (видео)

Если эта информация действительно подтвердится Генштабом, например, Минобороны. Нужно понимать, что наши силы все ближе и ближе к Лиману.

Поскольку от Лимана до Попасной идет та линия, практически почти проходящая границу Луганской области. Поэтому в перспективе, в случае взятия под контроль Лимана, это фактически перечеркивает намерения врага захватить всю Луганскую область.

Стоит напомнить, как заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, если украинские военные смогут освободить Лиман Донецкой области от захватчиков, это поможет ускорить деоккупацию всей территории Донбасса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники